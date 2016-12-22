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بالفيديو .. “بابا نويل ” على طريقة قوى الأمن الداخلي !

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مصنف: الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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بالفيديو .. “بابا نويل ” على طريقة قوى الأمن الداخلي !

في مبادرة توعوية وتزامناً مع عيدي الميلاد و رأس السنة قامت القوى الأمن الداخلي بمفاجأة المارة على الطرقات ولا سيما المتنقلين على الدراجات النارية , فكل من هو ملتزم بمعايير السلامة المرورية ولا سيما الخوذة على الرأس قدم له “بابا نويل” هدية , وفي حال المخالفة قدمت القوى الأمنية الخوذات للمخالفين الذين ساهموا في الحملة الإعلامية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من حوادث السير تحت عنوان “#وعد_عليي”. ونشرت شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي على صفحتها على فايسبوك يظهر ما قامت به ..

 

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المصدر : NBN

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