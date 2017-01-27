بالفيديو شرطي سير في الضاحية الجنوبية يخطف الاضواء

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو والذي يعود للشاب علي بدر او الشرطي علي بدر ضمن شرطة بلدية الضاحية الجنوبية .

من يقصد الضاحية الجنوبية خصوصا قرب مجمع سيد الشهداء لا بد ان يشاهد علي بدر ولن ينساه ولا يمكن ان يمر من جانبه مرور الكرام نظرا لحركاته السريعة والغريبة في تنظيم السير والى نشاطه وحيويته فدائما واقف ومستعد ينظم السير باندفاع وحيوية وحتى انه اصبح خبيرا بالسير ومحببا لكل من يمر من نقطة خدمته .

علي بدر شرطي مشهور الجميع يعرفه وهو بدا عمله بعد حرب تموز في تنظيم السير وما زال وهو مثال للشرطي المجتهد في عمله .

print

المصدر : NBN