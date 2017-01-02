بالفيديو… طائرة تضطر للعودة بعد اندلاع شجار بسبب الحمام

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران “Delta Air Lines” إلى العودة أدراجها بعد إقلاعها بقليل بسبب عدم احترام راكبة لتعليمات طاقم الطائرة.

وذكرت قناة “ABC News” أن الطائرة أقلعت من مطار في ولاية منيابولس باتجاه لوس انجلس. وأوضحت القناة أن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها.

وبعد أن حذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفدرالية والمحلية.

واشارت التقارير الصادرة إلى أنه تم إطلاق سراح الثنائي وهما “Blake Adam Fleisig” البالغ من العمر 35 عاما وهو من لوس أنجلوس، و”Christine Anne Koosmann” البالغة من العمر 36 عاما من إيدينا، بكفالة قدرها 78 ألف دولار، في انتظار وقوفهما أمام المحكمة بتاريخ 13 كانون الثاني 2017 بتهمة السلوك غير المنضبط وعرقلة رجال الشرطة.

print

المصدر : وكالات