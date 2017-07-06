بالفيديو.. طفلان يصطادان ثعابين بيديهما

يخاطر بعض الأطفال بحياتهم من أجل رعاية عائلاتهم وهو ما يحدث في بعض دول آسيا.

وفقا لمقطع فيديو متداول عبر “فيس بوك” والذي حقق سبعة ملايين مشاهدة، يمسك طفلان لم يتجاوزا الثمانية سنوات من العمر بثعبان التف على أحدهما، وذلك بهدف بيعه ولم يتوقفا عند ذلك بل تابعا الحفر في الأرض حولهما لاستخراج ثعبانا تلو آخر ووضعها في جوال تحمله فتاة.

يعتقد أن مقطع الفيديو التقط بكمبوديا حيث اعتاد أطفال تلك المناطق من قارة آسيا إعانة عائلاتهم.خاطر بعض الأطفال بحياتهم من أجل رعاية عائلاتهم وهو ما يحدث في بعض دول آسيا. وفقا لمقطع فيديو متداول عبر “فيس بوك” والذي حقق سبعة ملايين مشاهدة، يمسك طفلان لم يتجاوزا الثمانية سنوات من العمر بثعبان التف على أحدهما، وذلك بهدف بيعه ولم يتوقفا عند ذلك بل تابعا الحفر في الأرض حولهما لاستخراج ثعبانا تلو آخر ووضعها في جوال تحمله فتاة. يعتقد أن مقطع الفيديو التقط بكمبوديا حيث اعتاد أطفال تلك المناطق من قارة آسيا إعانة عائلاتهم.

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المصدر : وكالات