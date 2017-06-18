بالفيديو ـ آليات داعش المدمرة بنيران الجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الغربي

تمكن الجيش السوري من تدمير عشرات العربات القتالية والقضاء على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال المعارك العنيفة التي خاضها ضد ذلك التنظيم في ريفي حلب الشرقي والرقة الغربي.

وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبير في الأرواح والعتاد خلال محاولته صد تقدم الجيش السوري الذي نجح في طرد التنظيم من كامل ريف حلب الشرقي والسيطرة على عدد من القرى والبلدات في ريف الرقة الغربي.

كما تمكنت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش من تفكيك عشرات العبوات الناسفة والألغام التي تركها عناصر التنظيم ورائهم قبيل هروبهم في الطرقات والأراضي الزراعية.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي