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بالفيديو ـ أجمل دنكات سهرة الكريسماس في الـ”NBA”

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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بالفيديو ـ أجمل دنكات سهرة الكريسماس في الـ”NBA”

عادة ما تشهد مباريات يوم أعياد الميلاد بدوري السلة الامريكي للمحترفين لقاءات من العيار الثقيل ، إذ كنا هذا العام على موعد مع مواجهة حامل اللقب كليفلاند كافالييرز ضد وصيفه جولدن ستيت واريورز التي وفت بكل وعودها من حيث الإثارة والتشويق.

أيضا كانت هناك مواجهات كبيرة عديدة لا تقل عن سابقتها مثل مباراة بوسطن سلتيكس ضد نيويورك نيكس وشيكاغو بولز الذي حل ضيفا على سان انطونيو ، بالإضافة إلى ديربي لوس انجلوس بين الغريمين ليكرز وكليبرز.
في هذا الفيديو أعلى نستعرض أجمل الضربات الساحقة “سلام دانك” التي سجلت سهرة الكريسماس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين “NBA”.

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المصدر : NBN

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