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بالفيديو ـ أغرب طرق الاستفادة من بقايا وقشور الأطعمة

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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بالفيديو ـ أغرب طرق الاستفادة من بقايا وقشور الأطعمة

حقق مقطع فيديو 4 ملايين مشاهدة منذ نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويعرض كيفية الاستفادة من بقايا الطعام.

1- يستخدم قشر البرتقال كمعطر للجو بوضع كمية من الزيت به وإشعاله كالشمعة.
2- يوضع قشر التفاح مع بقاياه على النار مع كوب مياه حتى الغليان وتزال البقايا ثم يضاف كوبا من السكر للحصول على ما يشبه مربى التفاح.
3- أما قشر البطاطس فيضاف له الزيت والبهارات بعد غسله وتجفيفه ويخبز ويتناول كالمقرمشات.
4- توضع بذور البلح في إناء للتحميص ثم تطحن وتغلى لتتحول إلى مشروب يشبه القهوة.

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المصدر : وكالات

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