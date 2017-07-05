بالفيديو ـ أكبر لعبة “سبينر” في العالم !!

صمم بريطاني أكبر لعبة سبنر في العالم، تلك اللعبة التي اجتاحت العالم في وقت قصير وأصبحت من ضمن الأكبر مبيعاً في المحال التجارية بمختلف أشكالها وألوانها.

وأعلن البريطاني طوني فيشر، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام الماضي لقدرته على بناء أكبر مكعب روبيك في العالم، أنه تمكن من صناعة أكبر لعبة سبنر في العالم، حيث يبلغ حجمها 11 قدم، وتعمل بالكيفية ذاتها التي تعمل بها النسخة المصغرة من اللعبة، من خلال حملها بكلتا اليدين ثم تدويرها والحفاظ على توازنها باليد.

وكتب فيشر الذي يتابعه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي: “كنت دائماً شغوفاً بأطول وأضخم وأسرع الأشياء، وكتاب غينيس للأرقام القياسية هو الكتاب الوحيد الذي شعرت بمتعة كبيرة في قراءته”.

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المصدر : NBN