بالفيديو ـ أنثى قرد تقطع الأشجار بالمنشار بعد ما شاهدت عمال البناء !

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو مثير تعكس مدى ذكاء بعض الحيوانات البرية في سلسلة من أحد برامج الترفيه على قناة BBC البريطانية بإسم “سباي ان ذا وايلد” لأنثى قرد من فصيلة الأورانغتون فيبورنو وهي تستخدم منشار حديدي في تقطيع غصن شجر كما لو كانت فني محترف، ومن ثم النفخ بفمها لتزيل الأتربة من الخشب وتتأكد من فصل الغصن بالشكل الصحيح، في مشهد مدهش لذكاء مثل هذه الحيوانات، والعجيب في الأمر أنها كانت قد شاهدت أحد الفنيين وهو يستخدم المنشار في عمله فأخذته من مكان العمل في غياب العمال ونفذت ما كان يقوم به العامل.

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المصدر : NBN