بالفيديو ـ أهم أحداث عام 2016 في دقيقة واحدة

ما هي أهم الأحداث التي شهدها عام 2016 الذي أوشك على الرحيل؟ سؤال أجابت عنه مجلة “ماري كلير” الفرنسية من خلال فيديو لا تتعدى مدته الستون ثانية.

وبدأ الفيديو بتسليط الضوء على أبرز الراحلين في هذا العام، ومن ضمنهم المغني الشهير برنس، ديفيد بواي، والملاكم محمد علي كلاي، وكذلك الأحداث السياسية كانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكسيت” واستقالة ديفيد كاميرون وجحيم الحرب في سوريا.

كذلك إقالة ديلما روسيف، وتسريبات أوراق بنما وارتفاع درجات الحرارة ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في البرازيل “ريو 2016” والتوصل إلى اتفاق سلام في كولومبيا.

كما شمل الفيديو أيضا لعبة “بوكيمون جو” التي كانت بمثابة الجنون الذي ضرب العالم بعد ظهورها في 2016.

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المصدر : NBN