بالفيديو ـ إطلاق أسرع قطار في العالم “الرصاصة” بين بكين وشنغهاي

بدأت الصين، الخميس، إطلاق أولى رحلات قطار فائق السرعة يسمى بـ”الطلقة” أو “الرصاصة”، بين العاصمة بكين وشنغهاي شرقي البلاد، فيما يعد أسرع قطار في العالم على الإطلاق.

والقطار “الطلقة” الذي أطلق عليه اسم “فوكسينغ Fuxing” أي “التجديد” بلغة الماندارين، يقطع ما مسافته 1318 كيلومترا في 4 ساعات و30 دقيقة فقط، بين المدينتين.

ويأتي أسرع قطار في العالم بمواصفات جديدة وبسرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، كما أضيفت إليه تكنولوجيا جديدة قادرة على الحد من السرعة عند حدوث أي طارئ.

كما ستطلق الصين سبعة قطارات جديدة، ليبلغ إجمالي الرحلات 14 رحلة يوميًا، ويتنقل بين المدينتين الصينيتين 600 مليون شخص سنوياً، ما يضع تقديرات الإيرادات السنوية عند حدود المليار دولار.

خفضت الحكومة الصينية سرعة القطار المذكور التي كانت قد وصلت الى 350 كيلومترا في الساعة منذ عام 2008، لتصبح ما بين 250-300 كيلومتر في الساعة بعد حادث مروع أودى بحياة 40 شخصا وإصابة نحو 200 عام 2011.

ويعد المسار، الذي افتتح في عام 2011، أحد أكثر الخطوط ازدحاما في الصين، حيث يقل ملايين الركاب سنويا.

وفي العام الماضي، أنشأت الصين أكثر من 20 ألف كيلومتر من السكك الحديد فائقة السرعة، وتهدف إلى زيادة 10 آلاف كيلومتر أخرى بحلول عام 2020.

أنفقت الصين 360 مليار دولار على تطوير شبكة سككها الحديدية التي تعد الأطول في العالم.

وتعتبر شبكة السكك الحديدية في الصين الشريان الرئيسي لحركة النقل والتجارة الخارجية، كما تشكل الشبكة الحديدية ما مجمله 60% من إجمالي طول السكك الحديدية العالمية.

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المصدر : NBN