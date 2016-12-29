بالفيديو ـ إطلاق الجيل الجديد من لعبة “Angry Birds”

أطلقت شركة “روفيو” نسخة جديدة من لعبتها الشهيرة الطيور الغاضبة تحت اسم Angry Birds Blast. وهذه المرة الصراع بين الخنازير والعصافير وصل إلى شكل جديد وهي البالونات الملونة.

مبدأ لعب اللعبة بسيط وممتع حيث يجب عليك مطابقة ألوان البالونات مع بعضها حتى تحرر العصفور الموجود بداخلها وإيقاف الخنازير من سجن وتعذيب الطيور.

تمتد اللعبة على 250 مرحلة وتوفر للاعب عدة قدرات وإمكانيات خاصة لتفجير البوالين كما لازالت تحافظ على نظام النجوم الثلاثة والنقاط.

ويمكن للقدرات الخاصة تفجير البالونات والزجاج والخشب والمزيد من المواد، وفي حال طابقت 5 أو 7 أو 9 فقاعات فإنك تحصل على صاروخ، قنبلة، سلاح ليزر على التوالي.

وتصل يومياً تحديات جديدة يمكن خوضها، وكذلك عبر الربط مع فيس بوك يمكنك تحدي أصدقائك واللعب معهم.

اللعبة متاحة مجاناً على أندرويد و iOS.

print

المصدر : NBN