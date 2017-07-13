بالفيديو ـ إنقاذ فيل بأعجوبة من عرض البحر

أعلنت القوات البحرية السريلانكية إنقاذ فيل جرفه التيار الهوائي في البحر.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على صفحات الإنترنت، الفيل وهو يبقي خرطومه فوق المياه كي يتنفس، فيما مد له غطاسون بمساعدة خبراء في الثروة الحيوانية حبالاً حول جسمه وسحبوه إلى الشاطئ.

وقالت القوات البحرية السريلانكية، إن عملية الإنقاذ استغرقت أكثر من 12 ساعة، إذ كان الفيل في المياه على بعد ثمانية كيلومترات من الساحل في المحيط الهندي.

وقالت البحرية السريلانكية إن التيار جرف الفيل على ما يبدو عندما كان يتنقل في بحيرة كوكيلاي الشاطئية، شمال شرقي البلاد، موضحة أن الفيلة “تسبح عادة في مياه قليلة العمق لتختصر الطريق”، وقد نجا هذا الفيل “بأعجوبة”.

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المصدر : وكالات