بالفيديو ـ الاحتلال يحاصر المصلين في المسجد الأقصى ويعتدي عليهم

اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وشرعت في الانتشار في ساحاته المختلفة، في خطوة أثارت التوتر الشديد بين المُصلين، والمعتكفين.

وتمركزت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة، بعتادها الكامل، أمام أبواب الجامع القبلي وحاصرت المصلين داخله، في حين شدد الاحتلال اجراءاته على دخول المصلين إلى المسجد المبارك.

جاء ذلك بعد تصدي المصلين لاقتحامات استفزازية جديدة للمستوطنين للمسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة.

وقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، إن قوات خاصة اقتحمت المسجد، واعتقلت اثنين من المسلمين الأجانب، وانتشرت في باحات، ومرافق المسجد المبارك، خاصة أمام أبواب الجامع القبلي، وسط أجواء ما زالت متوترة.

وكان الاحتلال سمح بدخول وجبات السحور للصائمين المعتكفين قبل فجر اليوم، بعد منعه لأكثر من ساعة.

يذكر أن دائرة الأوقاف أكدت أكثر من مرة أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، تثير احتكاكات بينهم، وبين المصلين، وطالبت الاحتلال بوقفها.

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المصدر : NBN