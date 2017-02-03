بالفيديو ـ الثلوج تتساقط في الإمارات

تمر دولة الإمارات العربية المتحدة بمنخفض جوي شديد البرودة هذه الأيام، وشهدت عدة إمارات عواصف وتساقط غزير للأمطار، لكن جبل “جيس” في رأس الخيمة تكلل، اليوم الجمعة بالثلوج.

ونشر مركز الأرصاد في الدولة على صفحته الرسمية “تويتر” مقطع فيديو للحظة تساقط الثلوج على الجبل.

ويعد جبل “جيس” في الإمارات، الأعلى من حيث ارتفاعه الذي يصل إلى قرابة 1900 متر فوق سطح البحر. وهو أحد الجبال المكونة لسلسلة جبال الحجر.

وشارك مغردون إماراتيون عبر هاشتاغ “راس الخيمة” على موقع “تويتر” بمقاطع فيديو التقطوها للثلوج الكثيفة التي غطت قمة الجبل.

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المصدر : NBN