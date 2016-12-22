بالفيديو ـ الرئيس الألماني يتعرض لموقف محرج مع فتاة محجبة أثناء زيارته لأحد المدارس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف مُحرج تعرّض له الرئيس الألماني يواخيم غاوك، أثناء زيارته الخاصة بالأطفال المهاجرين، حيث رفضت إحدى الطالبات المحجبات مصافحته، احتجاجًا على قرار ميركل بحظر الحجاب.

ويظهر المقطع، الرئيس الألماني، خلال لقائه الطلاب في مدرسة «ثيودور هويس»، بالقرب من مدينة كولونيا، حيث توجه لمصافحة الفتاة التي كانت تقف في الطابور، لكنها وضعت يدها اليمنى على كتفها الأيسر وابتسمت له.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، احمرّ وجه الرئيس الألماني يواخيم غاوك خجلاً.

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المصدر : NBN