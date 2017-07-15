بالفيديو ـ الرئيس الأميركي لم يبدِ أي تعبير !!

خلال زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى فرنسا، وأثناء تأدية الفرقة الموسيقية من الجيش الفرنسي معزوفة دافت بانك الفرنسية الشهيرة، تفاعل الحضور جميعاً مع الموسيقى بالتصفيق على ايقاع الموسيقى، حيث بان الابتسام على وجوه الجميع أولهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .. لكن يبدو ان نظيره الاميركي دونالد ترامب، لم يُعجب بالمعزوفة، لأنه بقي من دون ان يتفاعل مع الموسيقى، وحافظ على تعابير وجهه طيلة الوقت ..

Daft Punk auf dem Champs-Élysées Das französische Militär spielt Daft Punk. Emmanuel Macron und Donald Trump reagieren sehr unterschiedlich – Ton an: Posted by ZDF heute on Freitag, 14. Juli 2017

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المصدر : NBN