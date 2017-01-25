بالفيديو ـ السر وراء استخدام حارس ترامب “يدين صناعيتين” في حفل تنصيبه

كشفت وسائل إعلام عالمية عن استخدام حارس الرئيس الأميركي الجديد “دونالد ترامب” يدا وهمية “صناعية”، خلال تأمينه الرئيس الجديد في حفل تنصيبه، الجمعة الماضي.

ولكن أظهر مقطع فيديو انتشر عبر الإنترنت أن حارس ترامب لم يكن يرتدي يدا صناعية واحدة، بل كانت يديه الاثنين صناعيتين.

وظهر في المقطع أحد حراس ترامب، وهو يرتدي معطفا ثقيلا، ولا يحرك يديه ولا أي حركة نهائيا، وعند التدقيق في الصور، اكتشف المتابعون أنهما يدين وهميتين.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية إن حارس ترامب، هو أحد عملاء الخدمة السرية المكلف بتأمين حفل التنصيب، ومهمته حماية ترامب وزوجته ميلانيا من أي هجوم مرتقب يهدد حياتهما.

وأشارت إلى أن وحدة الحراسات الخاصة في الشرطة الأمريكية لجأت لحيلة الأيدي الصناعية، حتى يظل الحارس الذي خلف ترامب ممسكا بمسدسين ويديه على زناديهما، ويخرجهما فورا في حال شعوره بأي تهديد على حياة الرئيس الأمريكي.

وأوضحت مصادر للصحيفة البريطانية أن ذلك الحارس الأصلع الرأس كان يمسح بعينيه جميع الحشود، بحثا عن أي علامات لقاتل محتمل، ويديه في نفس الوقت مثبتة على زناد الأسلحة النارية الخاصة به، لتحريكهما بسرعة والتعامل بصورة فورية مع أي خطر محتمل.

print

المصدر : NBN