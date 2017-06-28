بالفيديو ـ الشروع بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود الفلسطينية المصرية

شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة يوم الأربعاء بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر جنوبي القطاع، في إطار مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود.

​وقال وكيل وزارة الداخلية في غزة توفيق أبو نعيم إن الإجراءات المتخذة تأتي لحفظ الأمن على الحدود، وباشرت وزارته فيها من معبر رفح شرقًا وحتى البحر غربًا على عمق 100 متر في الجانب الفلسطيني.

وأوضح أبو نعيم في تصريح لمراسل وكالة “صفا” أثناء تفقده المنطقة أن الإجراءات تشمل تسوية الأرض، وإزالة كافة العوائق التي تحجب الرؤية، وإغلاق الأنفاق الراجعة، وإزالة الأشجار، والسواتر الترابية التي تُسهل للمُهربين والمُتسللين اجتياز الحدود.

وكشف عن أن الإجراءات تشمل في مرحلة مقبلة تغطية الحدود بشبكة كاميرات وأبراج مراقبة، وإنارة، وساتر ترابي وأسلاك، لتحقيق السيطرة التامة على المنطقة.

وبيّن أبو نعيم أن المنطقة العازلة “ستزيد حسب الضرورة الأمنية”، لكنه قال “إننا سنسير في إنشاء المنطقة على هذه المساحة ما أمكن، إلا إذا اعترضتنا منازل قريبة من الممكن أن نتفهم أوضاعها”.

وأضاف “لكن لن نسمح بعبور أي مواطن للمنطقة، وستصبح منطقة عسكرية مُغلقة، وسيحول كل من يدخلها للقضاء العسكري.

وأشار أرفع مسؤول أمني حكومي في غزة إلى ضعف الإمكانيات التي قد تؤثر على سير العمل، لافتًا إلى أنهم “بحاجة لمزيد من المواد والمعدات، خاصة الأسلاك الشائكة، التي يمنع الاحتلال دخولها لغزة”.

وذكر أن هذه الإجراءات تم التوافق عليها خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا أنها “مستمرة حتى تحقيق الأمن والسيطرة التامة على الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب”.

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المصدر : صفا