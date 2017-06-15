بالفيديو ـ الغيرة تدفع سيدة ألمانية لضرب فتاة صغيرة !

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو صادما للحظة اعتداء سيدة ألمانية على فتاة صغيرة، لغيرتها القاتلة على حبيبها الواقف بجانب الطفلة، بجوار أحد المتاجر في بنسلفانيا.

دفعت السيدة حبيبها بقوة ليفر هاربًا، فيما لاقت الفتاة الصغيرة التي كانت تقف بجواره رد فعل عنيفا من قبل حبيبته لتسقط على الأرض نتيجة دفع السيدة لها بشكل مفاجئ.

ويظهر في مقطع الفيديو دفع السيدة التي تبلغ من العمر 28 عاماً، الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عاما، بقوة بعد فرار حبيبها لعنفها الشديد معه بسبب الغيرة غير المبررة، وتبين أن الفتاة الصغيرة كانت تنتظر والدها خارج أحد المتاجر لشراء بعض المستلزمات حتى باغتتها السيدة دون أي سبب.

وذكرت الصحيفة، أن والد الفتاة فوجئ باعتداء السيدة على ابنته لكنه لم يتمكن من الامساك بها، واحتضنها وأخذها إلى المستشفى وأبلغ الشرطة للقبض على السيدة وتعرف عليها من خلال تسجيلات رصدتها كاميرا المراقبة الخاصة بالمتجر.

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المصدر : NBN