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بالفيديو ـ امرأة تحطم الرقم القياسي بتدليها معلقة بأسنانها فوق شلالات نياغرا

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بالفيديو ـ امرأة تحطم الرقم القياسي بتدليها معلقة بأسنانها فوق شلالات نياغرا

سجلت مغامرة أمريكية رقما قياسيا جديدا، بعد أن تدلت بحبل ربط في أسنانها بمروحية فوق مياه شلالات نياغارا، مؤدية حركات بهلوانية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، حطمت أريندرا واليندا رقم زوجها نيك واليند الذي تدلى من أسنانه من ارتفاع 76 مترا في ولاية ميزوري.

تدلت وليندا وهي أم لثلاثة أطفال، بعد أن ارتدات بذلة سوداء، من المروحية في طوق أدت بداخله حركات بهلوانية، حيث استمر العرض فوق مياه الشلالات نحو 8 دقائق.

وظلت معلقةعلي مرحلتين لمدة 10 ثوان في كل مرة من أسنانها فوق المياه على ارتفاع 90م.

وقالت أريندرا واليندا عند نزولها إلى الأرض: إنها لم تسمع شيئا، لأنها اختارت الاستماع إلى الموسيقي خلال عرضها.

يذكر أن زوجها نيك واليندا،  حطم عدة أرقام قياسية عالمية لا سيما العام 2014 عندما مشى على كابل فولاذي بين ناطحتي سحاب في شيكاغو على ارتفاع 180 مترا، كما كان أول من عبر الأخدود الكبير “غراند كانيون” على حبل مشدود في العام 2013.

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المصدر : وكالات

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