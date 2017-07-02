بالفيديو ـ امرأة تعذب طفلة بطريقة بشعة في فيتنام .. بتهمة السرقة !!

تعرضت طفلة صغيرة للتعذيب بطريقة بشعة على يد امرأة تتولى رعايتها.

وبحسب صحيفة “توي تري”، خضعت نجوين ثاي فونغ، من شمال فيتنام، للتحقيق، وهي صاحبة سوبر ماركت في إقليم فنية فوك، حيث أظهر مقطع الفيديو الضحية التي تبلغ من العمر 5 سنوات، معلقة من يديها في عارضة بالسقف وراحت تستغيث.

واعترفت فونغ بإساءة معاملة الطفلة، قائلة: إن ذلك كان عقابًا لأنها سرقت عبوة حليب من متجر البقالة الخاص بالأسرة، وأدان لي تشي ثاي، نائب رئيس مقاطعة فينه تونغ بإقليم فينه فوك، التعذيب المزعوم، مضيفًا أنه لم يصدر من الطفلة أي سلوك يبرر هذه العقوبة الوحشية.

وأظهر الفحص الطبي للطفلة، التي تتولى المرأة رعايتها نظرًا لأن والديها مسجونان بتهمة لم يتم الكشف عنها، أنها ليست مصابة بأي جروح خطيرة.

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المصدر : NBN