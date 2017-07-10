بالفيديو ـ بدء احتفالات في ساحة التحرير وسط بغداد بمناسبة تحرير الموصل

افاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن ساحة التحرير وسط بغداد شهدت بدء احتفالات المواطنين بمناسبة تحرير مدينة الموصل، مبينا ان القوات الامنية قطعت عددا من الشوارع القريبة من الساحة.

حيث بدأ العشرات من المواطنين احتفالات في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد بمناسبة تحرير مدينة الموصل بشكل كامل”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الامنية قطعت عددا من الطرق القريبة من الساحة من اجل تأمين المحتفلين”.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

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المصدر : NBN