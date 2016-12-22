بالفيديو ـ بعد 4 سنوات.. مطار حلب الدولي يعود إلى الخدمة من جديد

تم إعادة تأهيل المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي، بعد تأمين محيطه وسيطرة الجيش السوري على جميع المناطق التي تؤمن حركة الطيران، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية لعمل مطار حلب الدولي واستقبال جميع الطائرات فيه خلال فترة قريبة.

وأكد المهندس باسل منصور، مدير مطار حلب الدولي في تصريح له، بأن الدائرة الملاحية للمطار أصبحت آمنة، لافتاً إلى أن الجهة الغربية والشمال الغربي كانت تشكل خطرا على المطار نتيجة استهدافات العصابات الإرهابية المسلحة على المطار. وأضاف منصور بأن الورشات الفنية في المحافظة بدأت بإزالة العوائق الترابية وتنظيف الطريق وردم الحفر الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية وغيرها، ومن المتوقع القيام بإطلاق الرحلات المدنية خلال أسبوع بعد توقف دام 4 سنوات.

ويشكل مطار حلب الدولي شريانا رئيساً للمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا ويربط عدة مطارات لسوريا، إضافة إلى أهميته لتعزيز وصول المساعدات الإغاثية وغيرها عبر المطار، وإيذانا بتسارع وتيرة عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة بعد استكمال تطهيرها من الإرهابيين، وكان المطار يقوم بأكثر من 250 رحلة أسبوعياً.

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المصدر : NBN