بالفيديو ـ بلدة رامية الحدودية وحركة أمل تشييعان الشهيد شبلي عيسى إلى مثواه الأخير

شيعت حركة أمل واهالي الجنوب الشهيد شبلي عيسى ابو لطفي والد القيادي في حركة امل الاخ عباس عيسى في بلدة رامية الحدودية إلى مثواه الأخير بمأتم حاشد ومهيب، بعدما استشهد جراء انفجار لغم ارضي في خراج بلدة رامية الحدودية.

وتقدم الحضور ممثل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري سعادة النائب الدكتور ايوب حميد، رئيس المكتب السياسي الحاج جميل حايك على راس من المكتب السياسي ،وسعادة النواب عبد المجيد صالح وعلي بزي، مسؤول حركة امل في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل على راس وفد من قيادة الاقليم ،مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور علي مشيك على راس وفد من قيادة اقليم الخارج ولفيف من علماء الدين ووفود امنية وعسكرية والاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من روؤساء البلديات والمخاتير وأم الصلاة مسؤول الثقافة المركزي في حركة امل مفتي صور وجبل عامل سماحة الشيخ حسن عبدالله ووري الجثمان في الثرى وبعدها تقبلت العائلة مع قيادة الحركة التعازي من وفود المشيعين.

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المصدر : NBN