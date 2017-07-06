بالفيديو ـ بيكيه يتعرض لحادث في قطر

تعرض مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، الأربعاء، لحادث في العاصمة القطرية الدوحة، حين كان يقوم برحلة سفاري عبر الكثبان الرملية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الماركا” الإسبانية بيكيه وهو يتسابق مع زملائه في الفريق (جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس) وقبل نهاية الفيديو، صرخ المدافع بعد سقوطه في منحدر وسط الصحراء.

وقالت الصحيفة إن مدافع المنتخب الإسباني لم يصب في الحادث.

وكان بيكيه وزملاؤه يقضون آخر يوم في إجازتهم في قطر، قبل انطلاق تداريب الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الكروي المقبل.

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المصدر : وكالات