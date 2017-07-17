بالفيديو ـ تاجر صيني يضع ابنه داخل للجوارب النسائي ليثبت متانته !

حقق تاجر جملة للجوارب النسائية في الصين شهرة واسعة على الإنترنت بعدما وضع ابنه البالغ من العمر 8 سنوات في زوج من الجوارب النايلون.

ظهر التاجر تشنج الذي يعيش في مقاطعة هنان في مقطع فيديو يحمل ابنه ويرفعه عن الأرض بعدما وضعه داخل زوج من الجوارب لإظهار متانته.

وقال تشنج إنه حاول الدعاية إلى الجوارب الجديدة باستخدام ابنه، حيث طلب من ابنته تسجيل اللقطات حتى يمكنه من مشاركة الفيديو للعملاء، وكان ينوي عدم نشر الفيديو على الإنترنت، لكن الزيائن وجدوا المشهد مسليا وأعادوا نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر : NBN