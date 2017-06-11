بالفيديو ـ “تحدي الدبكة” أو “Dabkechallenge”..بين مؤيد ومعارض !

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين خلال الفترة الأخيرة للبنانيين مغتربين في أستراليا وعدد من البلدان تحت عنوان “تحدي الدبكة” أو “Dabkechallenge” تم التداول بها بشكل كبير.

رقصة “الدبكة” التي تعتبر من التراث والفلكلور اللبناني يؤديها الشبان والفتيات أيضاً على طريقتهم الخاصة.

حيث تبدأ رقصة الدبكة بشكل عادي وتتحول إلى ما يشبه المشي أو الرقص على الحائط، بعد أن يقوك من يتقدم الراقصين أو “الدبيكة” أن يكمل “إبداعه” بالمشي على الحائط، متمايلاً على إيقاع الموسيقى.

كما ردت مجموعة من الفتيات على تلك الرقصة، بمحاولة مشابهة، إلا أنها لم تأتِ باتقان فريق الشباب .

فيما انقسم المشاهدون بين مؤيد ومعارض لظاهرة تحدي الدبكة التي وصفها المعارضون بأنها تشويه للفلكلور الأصيل الذي يجب المحافظة عليه وتعليمه للأجيال المقبلة .

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المصدر : NBN