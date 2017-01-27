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بالفيديو ـ تخلت عن إنسانيتها وألقت رضيعها من أعلى درج في الهند

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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بالفيديو ـ تخلت عن إنسانيتها وألقت رضيعها من أعلى درج في الهند

وثّقت كاميرا مراقبة لحظة تخلت فيه أم هندية عن إنسانيتها، عندما ألقت رضيعها من أعلى درج، مما أدى إلى إصابته بعاهات دائمة ووفق ما أوردت وكالة “رويترز” الجمعة، فقد انتشر الفيديو على نطاق واسع في الهند، وأثار ردود فعل غاضبة.

وبدأت القصة عندما نشب شجار بين الأم سونو غوبتا (26 عاما) وعدد من أصهارها، وخرجت بعدها من المنزل حاملة رضيعها الذي ألقته بلا رحمة من أعلى الدرج، فيما حاولت إحدى الجارات ثنيها عن ذلك لكنها لم تفلح.

وأصيب الطفل بعاهات مستديمة في الوجه والرأس من جراء الحادث، ولايزال يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة الهندية.

وقدم زوجها شكوى ضدها بشأن رمي رضيعهما بعد جدل مع أصهارها، الذين قالوا إنها مزاجية وتثور لأتفه الأسباب واحتجزت الشرطة الأم بتهمة محاولة القتل العمد.

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المصدر : وكالات

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