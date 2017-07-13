بالفيديو ـ بذلة رجل الأمن في الأردن مزودة بكاميرات مراقبة

قررت السلطات الأردنية، الخميس، تركيب كاميرات مراقبة صغيرة الحجم على صدور أو أكتاف رجال الشرطة، ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين.

وقال مديرية الأمن العام، في بيان صحفي، إن هدف هذا الإجراء هو “للوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين، وقياس مدى الشفافية والحيادية، ومدى المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم، والحد من الاحتكاكات التي تحدث أحيانا بين الطرفين، والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص، أو أي خلافات وسوء فهم قد يحدث بينهما أثناء أداء الواجب بشكل عام”.

كما تهدف هذه الكاميرات -حسب البيان- إلى قياس مدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة اليهم، أو بتطبيق ما تعلموه وتدربوا عليه من أساليب التعامل مع المواطنين، وبما يؤدي إلى توثيق العلاقة وتعزيزها بين الطرفين.

وتتمتع هذه الكاميرات بتقنيات ذات جودة عالية تمكنها من تسجيل الصوت والصورة بدرجة نقاء كبيرة، حيث يتم الرجوع إلى تلك التسجيلات وقت الحاجة من خلال وحدة تخزين مستقلة في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.

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المصدر : NBN