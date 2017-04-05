بالفيديو ـ تشييع الشهيد الرقيب شادي الحاج في مسقط رأسه بقعتوتة كسروان Posted by osmat z تاريخ: 05-04-2017 مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان اترك تعليقا 12 Views شيعت بلدة بقعتوتة كسروان الشهيد الرقيب شادي الحاج الذي استشهد أمس الاول الإثنين أثناء تنفيذ عملية توقيف لعصابة سرقة السيارات في محلة رويسات الجديدة. http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Video-2017-04-05-at-1.09.32-PM.mp4 http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Video-2017-04-05-at-1.06.06-PM.mp4 print المصدر : NBN