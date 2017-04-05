بالفيديو ـ تشييع الشهيد الرقيب شادي الحاج في مسقط رأسه بقعتوتة كسروان

شيعت بلدة بقعتوتة كسروان الشهيد الرقيب شادي الحاج الذي استشهد أمس الاول الإثنين أثناء تنفيذ عملية توقيف لعصابة سرقة السيارات في محلة رويسات الجديدة.

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المصدر : NBN