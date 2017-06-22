  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

بالفيديو ـ جريمة جديدة وهذه المرة في مجدليون ـ صيدا .. هكذا قتل مارون !

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
58 Views

سقط المواطن مارون نهرا ( 47 عاما) من بلدة عين الدلب ـ شرق صيدا قتيلاً بجريمة جديدة متأثرا بجراحه، بعد اصابته بـ 4 رصاصات اثنتان في صدره وواحدة في وجهه وواحدة في كتفه.
وكان نهرا نقل في وقت سابق الى مركز لبيب الطبي في صيدا بعد تعرضه لاطلاق نار اثناء وجوده داخل سيارته في منطقة مجدليون.
وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.
وبعد معاينة كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المكان في مجدليون تبين ان شخصا كان يستقل سيارة من نوع مرسيدس فضية اللون تحمل الرقم 116518/ص ترجل منها واطلق النار من سلاح حربي باتجاه المواطن نهرا ثم فر الى جهة مجهولة. وتم التحقق من ملكية لوحة سيارة المرسيدس فتبين انها تعود للفلسطيني خليل حسن حمد. وجاري البحث عن السيارة ومطلق النار.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class