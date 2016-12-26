بالفيديو ـ جهاز ذكي جديد يُمكنك من تقبيل حبيبك عن بعد

السفر والعلاقات العاطفية عن بعد أمر يمكن أن يكون صعبًا على البعض بسبب عدم التواصل بشكل جيد أو الالتقاء، لذلك طورت فتاة صينية تدعى “إيما يان تشانغ” جهازًا جديدًا يحمل اسم Kissenger يمكن توصيله بالهاتف الذكي ويساعد مستخدمه في تقبيل حبيبه عن بعد بشكل مباشر، وهذا من خلال تقبيل الجهاز الذي ينقل إشارات القبلة إلى الطرف الآخر الذي يوجد في أي مكان حول العالم.

والجهاز بسيط للغاية من حيث التصميم أو طريقة العمل، فهو مكون من قطعة مصنوعة من السيليكون البيضاوي على شكل الشفاه في الجزء السفلي، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الدقة التي تسجل حركات الشفاه، بالإضافة إلى محركات خطية مصغرة تعمل على تكرار تلك الحركات على الجهاز الذي يستخدمه الطرف الآخر، وفقا لموقع “gizmodo” الأميركي.

ومن المقرر أن يقوم الباحثون بتسجيل إحصائيات حول ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الفحوصات المخبرية لمعرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين أن يتأثروا بالقبلة بنفس الطريقة في الحقيقة أم لا.

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المصدر : NBN