  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

بالفيديو ـ حريق في مبنى سكني في مدينة هونولولو

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
6 Views

اعلن عمدة المدينة هونولولو فيها وايكيرك كالدفيل مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء حريق ضخم نشب في عدة طوابق داخل برج سكني مؤلف من 31 طابقا في مدينة هونولولو، مركز ولاية هاواي الأميركية.
كما ذكر المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية، دافيد جينكينس، أن بعض المواطنين لا يزالون في عداد المفقودين، وعددهم لم يحدد بعد.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن موظفي فرق الإسعاف قولهم إن 5 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما تلقى آخرون تعرضوا لاستنشاق الدخان، العلاج المطلوب في موقع الحادث، مشيرة الى أن النيران التي لم يحدد سببها واندلعت في الطابق الـ26 لتنتشر لاحقا إلى الطوابق الأخرى.

 

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class