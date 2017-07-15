بالفيديو ـ حريق في مبنى سكني في مدينة هونولولو

اعلن عمدة المدينة هونولولو فيها وايكيرك كالدفيل مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء حريق ضخم نشب في عدة طوابق داخل برج سكني مؤلف من 31 طابقا في مدينة هونولولو، مركز ولاية هاواي الأميركية.

كما ذكر المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية، دافيد جينكينس، أن بعض المواطنين لا يزالون في عداد المفقودين، وعددهم لم يحدد بعد.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن موظفي فرق الإسعاف قولهم إن 5 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما تلقى آخرون تعرضوا لاستنشاق الدخان، العلاج المطلوب في موقع الحادث، مشيرة الى أن النيران التي لم يحدد سببها واندلعت في الطابق الـ26 لتنتشر لاحقا إلى الطوابق الأخرى.

print

المصدر : وكالات