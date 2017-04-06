بالفيديو ـ حوت أحدب نافق على شاطئ نيويورك

أفادت تقارير إعلامية محلية بظهور حوت أحدب نافق على شاطئ روكاواي في حي كوينز بمدينة نيويورك.

وذكرت شبكة (إن بي سي) أن الحوت، الذي يبلغ طوله 7.62 متر، كان قد رُصد أولا، ، من قبل خفر السواحل، طافيا على بعد عدة أميال من الشاطئ.

وتعمل السلطات مع جمعية حماية الحياة البحرية بالمحيط الأطلسي لتحديد ما جرى للحوت، كما اتُخذت ترتيبات للقيام بتشريح جيفته.

وأشار تقرير لـ”نيويورك ديلي نيوز” إلى أنه يُعتقد أن هذا الحوت ذكر، وأن عمره عامان.

وقد طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحوت، وحثت السكان الذين دفعهم الفضول لرؤيته على عدم الاقتراب.

واستخدمت السلطات جرافة للمساعدة في نقل الحوت بعيدا عن الشاطئ.

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المصدر : وكالات