بالفيديو ـ خليجي يثير الجدل بسبب زيارته إلى المسجد الأقصى

أثار مقطع فيديو وثقه خليجي لزيارته بصحبة أصدقائه للمسجد الأقصى، جدلا واسعا بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره الخليجي قبالة مسجد قبة الصخرة داخل حدود المسجد الأقصى، وجرى حديثا مع أصدقائه الذين كان بعضهم يقومون بالتصوير أيضا، حيث قالوا إن وجودهم هناك يعتبر تحقيقا للحلم.

واعتبر الكثيرون أن الزائرين تعاملوا مع السلطات الإسرائيلية بطرق غير قانونية أيضا، بحكم منع دول الخليج السفر للأراضي المحتلة، ليتمكنوا من دخول فلسطين، وهذا يعد تطبيعا مباشرا، فيما تسامح آخرون مع رغبتهم في زيارة المقدسات الإسلامية المحتلة، رغم رفضهم للأسلوب، مؤكدين أنه لم يكن يجدر بهم تصوير الفيديوهات لئلا يحضوا آخرين على فعل الشيء نفسه.

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المصدر : NBN