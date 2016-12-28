بالفيديو ـ دبٌ يهاجم مذيعة خلال برنامج تلفزيوني عن خطر الحيوانات المفترسة

شوهد مدرب الدبّ الذي يُدعى “بونيا” وهو يسحبه بعيدًا ويحاول السيطرة عليه قبل أن يوجّه كلامه للمذيعة قائلًا :”لقد حذّرتك من محاولة الاقتراب منه”.

هاجم دب مذيعة تلفزيونية خلال برنامج بُث مباشرة على التلفزيون الروسي، حول خطر الحيوانات المفترسة وضرورة عدم الاقتراب منها.

ويبدو أن المذيعة نسيت موضوع البرنامج واقتربت كثيرا من الدب، الذي قفز من مكانه وسحبها بمخالبه على الأرض وسط صراخ المذيعة وعدد من طاقم التلفزيون.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي الدبَّ الذي كان يلبس تنورة وطاقية مضحكتين، وهو يقفز بشكل مفاجئ على المذيعة التي حاولت الاقتراب منه.

وشوهد مدرب الدب الذي يدعى “بونيا” وهو يسحبه بعيدا ويحاول السيطرة عليه قبل أن يوجه كلامه للمذيعة قائلا :”لقد حذَّرتك من محاولة الاقتراب منه”.

أما المذيعة التي لم تصب بأذى فقد اعتذرت للمدرب فيما قال المصور :”من الأفضل أن أبقى بعيدا عن هذا الدب في أي حال”.

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المصدر : NBN