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بالفيديو ـ دشم المسلحين واحدى مقراتهم في ريف السويداء

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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أفادنا الاعلام الحربي بمشاهد لدشم المسلحين وداخل احد مقراتهم بعد سيطرة الجيش السوري على تلول أشيهب الشمالي في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

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المصدر : الاعلام الحربي

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