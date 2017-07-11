بالفيديو ـ دشم المسلحين واحدى مقراتهم في ريف السويداء

أفادنا الاعلام الحربي بمشاهد لدشم المسلحين وداخل احد مقراتهم بعد سيطرة الجيش السوري على تلول أشيهب الشمالي في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

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المصدر : الاعلام الحربي