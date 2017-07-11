بالفيديو ـ دشم المسلحين واحدى مقراتهم في ريف السويداء Posted by Zeinab YSN تاريخ: 11-07-2017 مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان اترك تعليقا 16 Views http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/07/مشاهد-لدشم-المسلحين-وداخل-احد-مقراتهم-بعد-سيطرة-الجيش-السوري-في-ريف-السويداء.mp4 أفادنا الاعلام الحربي بمشاهد لدشم المسلحين وداخل احد مقراتهم بعد سيطرة الجيش السوري على تلول أشيهب الشمالي في ريف السويداء الشمالي الشرقي. print المصدر : الاعلام الحربي