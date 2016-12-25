بالفيديو ـ دنماركي “داعشي” على حدود ألمانيا يسخر من ضعف أمنها !

ظهر رجل دنماركي ملثماً بالأسود في فيديو، وهو يحمل “علم تنظيم داعش”، وقد صوّر نفسه في منطقة على الحدود الألمانية، وبدا وهو يسخر من حرس الحدود الذين لم يكن لهم وجود في ذلك الموقع، ومن عمليات التفتيش بشكل عام التي لم يكن من أثر لها.

وفي منطقة لا يظهر فيها أحد، قد لا يعرف من الوهلة الأولى الهدف من هذا الفيديو، هل هو استعراضي ساخر، أم حقيقي، وإن كان أقرب للسخرية، سواء من داعش من جهة وحراس الحدود من جهة أخرى.

وكان أنيس العامري، المسؤول عن مذبحة برلين الأخيرة، قد عبر الحدود الألمانية الأسبوع الماضي، ووصل إلى إيطاليا، حيث تم قتله هناك من قبل الشرطة. وقد أثار ذلك تساؤلات حول كيف حدث ذلك؟! وعن مدى تأمين الحدود بين الدول الأوروبية.

وقال الشخص الذي رفع هذا الفيديو على الإنترنت باسم Vlad Tapes “أشرطة فلاد” إنه نشر الشريط إظهارا منه للشفقة على مصير الحدود بين الدول.

ونشر الفيديو في أعقاب هجوم شاحنة برلين، الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وحيث ارتفعت لهجة النقد للشرطة الألمانية لعجزها عن الكشف عن العامري حتى غادر البلاد.

وكان المواطن الدنماركي قد بدا بمظهر رجل داعش، وهو يحمل العلم وبندقية وهمية.

وكان يسير في البدء وهو يعطي ظهره ثم يعتدل للأمام، مشيراً بحركة يقوم بها بأصابعه إلى رقبته، في دلالة على فعل الذبح الذي يمارسه التنظيم المتطرف.

وقد أشار في الفيديو إلى مدى هزالة أمن الحدود بين ألمانيا وبلاده الدنمارك.

وكتب: “في اختبار للحدود.. يظهر كيف أن أي إرهابي يمكن له أن يعبر ببساطة من دون أن يشعر به أحد”، مؤكداً: “من الواضح أنه لا يوجد أحد هنا. هل ذلك يشعركم بالأمان”. والشريط الذي لم يتم التحقق منه، يظهر الرجل في منطقة غير محددة من الريف على الحدود.

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المصدر : NBN