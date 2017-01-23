بالفيديو ـ رجل يبني منزلاً مقلوباً في البرازيل !

شيد عامل بناء متقاعد منزلا مقلوبا، رأسا على عقب، بالبرازيل، بالرغم من رفض زوجته الفكرة في بداية الأمر، ووصفها لها بالجنون.

وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاءت الفكرة للرجل، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، ويدعى «فالدفينو ميجيل دا سيلفا» منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ لينفذها بالفعل، فيظهر المنزل مقلوبا، رأسا على عقب، من الخارج، ويتكون من الداخل من الطابق الأرضي، الذي يضم مطبخا وحماما وغرفة معيشة، بينما يحتوي الطابق العلوي على غرفة نوم بحمام داخلي.

ويمكن الدخول إلى المنزل من بابه الخلفي؛ ليحافظ شكله الأمامي على وضعه المقلوب، دون تشويه.

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المصدر : NBN