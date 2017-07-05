  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

بالفيديو ـ رغم احترافيته …. كاد ان يموت

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
اترك تعليقا
13 Views

حدث أمس الاثنين في بلدة اسمها Kemerovo بالجنوب الغربي الروسي، أن ممتهناً لنفث النار من فمه في السيرك و الاحتفالات الشعبية، ارتكب خطأ كاد يقتله محترقاً، لولا أسرعوا إليه وأنقذوه.
فبدلا من لفظ البنزين من فمه ليلامس نار الشعلة بيده ليحترق كما لسان ناري في الهواء، ابتلعه مشتعلا، فانسكب البنزين بلهب النار على وجهه وثيابه، وراح يتلوى من الألم ويصرخ، وبالكاد سمعوا صوت استغاثته لكثرة ما كان المهرجان مكتظا بمرتاديه.
ولم يدركوا ما حل به إلا بعد ثوان معدودات، فركضوا نحوه لإطفاء النار، وامرأة اقتربت ورشت عليه الماء، والزميل المصور للفيديو اتصل بإسعاف أقبلت سيارته ونقلته إلى مستشفى قريب قد يبقى فيه أكثر من أسبوعين، وكله بسبب استصغار الشرر وعدم الانتباه واللعب بالنار.

print
المصدر : NBN

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class