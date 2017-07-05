بالفيديو ـ رغم احترافيته …. كاد ان يموت

حدث أمس الاثنين في بلدة اسمها Kemerovo بالجنوب الغربي الروسي، أن ممتهناً لنفث النار من فمه في السيرك و الاحتفالات الشعبية، ارتكب خطأ كاد يقتله محترقاً، لولا أسرعوا إليه وأنقذوه.

فبدلا من لفظ البنزين من فمه ليلامس نار الشعلة بيده ليحترق كما لسان ناري في الهواء، ابتلعه مشتعلا، فانسكب البنزين بلهب النار على وجهه وثيابه، وراح يتلوى من الألم ويصرخ، وبالكاد سمعوا صوت استغاثته لكثرة ما كان المهرجان مكتظا بمرتاديه.

ولم يدركوا ما حل به إلا بعد ثوان معدودات، فركضوا نحوه لإطفاء النار، وامرأة اقتربت ورشت عليه الماء، والزميل المصور للفيديو اتصل بإسعاف أقبلت سيارته ونقلته إلى مستشفى قريب قد يبقى فيه أكثر من أسبوعين، وكله بسبب استصغار الشرر وعدم الانتباه واللعب بالنار.

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المصدر : NBN