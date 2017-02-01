بالفيديو ـ رقم قياسي جديد في مياه الأرجنتين

تمكن نحو ألفي شخص في الأرجنتين من تحطيم الرقم القياسي بعدد الأشخاص الذين يطفون على سطح المياه في الوقت نفسه.

وقد جرى تحطيم الرقم القياسي في بحيرة إبسون وسط الأرجنتين.

وشكّل المشاركون صفوف متراصة فوق المياه وأمسكوا بأيادي بعضهم البعض في التجربة التي استمرت 30 ثانية.

وساعدت مياه البحر المالحة في إنجاح تجربة الطفو الجماعي التي شارك فيها نحو 1941 شخصا.

وأظهر شريط فيديو وزعته السلطات المحلية حشودا ضخمة تتجمع على حافة البحيرة لمشاهدة العرض.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في تايوان عام 2014، عندما طفا 650 شخصا في بحيرة القمر وكانوا يرتدون حينها سترات نجاة.

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المصدر : وكالات