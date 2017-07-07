بالفيديو ـ روبوت ينقذ فتاة من سقوط مروع

أنقذ روبوت فتاة من سقوط عدد من الأرفف أعلاها دون أن يتم برمجته على ذلك.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، انطلق الروبوت الروسي نحو الفتاة التي تسلقت عددا من الأرفف وقبل أن تنهار محتوياتها عليها أمسك بالأرفف وثبتها.

ويرجح أن الروبوت صنع بإمكانية تطوير ذاته، وهو ما ثبت فعليا كما قال صانعوه بجامعة في وسط روسيا. أنقذ روبوت فتاة من سقوط عدد من الأرفف أعلاها دون أن يتم برمجته على ذلك. وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، انطلق الروبوت الروسي نحو الفتاة التي تسلقت عددا من الأرفف وقبل أن تنهار محتوياتها عليها أمسك بالأرفف وثبتها. ويرجح أن الروبوت صنع بإمكانية تطوير ذاته، وهو ما ثبت فعليا كما قال صانعوه بجامعة في وسط روسيا.

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المصدر : وكالات