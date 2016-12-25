بالفيديو ـ روسي يقتحم مطاراً بسيارته للترحيب بحبيبته .. ويبرر فعلته!!

“كنت أقاتل من أجل الحب”، هكذا دافع رجل روسي عن سبب اقتحام واصطدام سيارته بمبنى مطار.

أصاب “رسلان نورتديوف” أمن المطار بالذعر عندما قاد سيارته تجاه مطار قازان الدولي حتى وصل إلى بوابة الخروج، وسبب فوضى عارمة داخل المبنى.

قالت إدارة المطار إن الرجل كان في حالة سكر عندما اقتحم باب المبنى في وقت متأخر يوم الأربعاء، وواصل القيادة داخل المبنى.

وأظهرت اللقطات سيارة روسية الصنع تعبر مكتب التسجيل وتصل إلى بوابة الخروج قبل أن تصل إلى صالة ركاب السكة الحديدية بالخارج، حيث حاول موظفو الأمن المذعورون مطاردة السائق وإيقاف السيارة.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 40 عاما في جلسة الاستماع في المحكمة إنه خطط طريقه بعناية، قائلا: اضطررت للوصول إلى الرصيف، كنت أحارب من أجل الحب”.

وأضاف أن صديقته كانت ستصل إلى رصيف القطار، وكانت هذه طريقته للترحيب بها.

وصرحت السلطات في المطار أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات.

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المصدر : NBN