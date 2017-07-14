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بالفيديو ـ سقوط 3 شهداء ومقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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بالفيديو ـ سقوط 3 شهداء ومقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وقتل جنديين من جيش الاحتلال وأصيب 3 آخرين خلال اشتباك مسلح اندلع، صباح الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو أظهرت شابين ملقيان على الأرض، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليهما لإنقاذهما.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الشابين أطلقا النار على عناصر شرطة الاحتلال مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح وصفت بالحرجة.

ولاحقا، قامت قوات الاحتلال بتجميع جميع حراس المسجد الأقصى عند باب “حطة” فيما يسود المكان حالة توتر شديدة واستنفار في صفوف شرطة الاحتلال.

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المصدر : NBN

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