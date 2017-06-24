بالفيديو ـ سيطرة الجيش السوري على كتل ابنية غرب وادي عين ترما بالغوطة الشرقية Posted by Zeinab YSN تاريخ: 24-06-2017 مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان اترك تعليقا 13 Views http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/06/من-سيطرة-الجيش-السوري-على-كتل-ابنية-غرب-وادي-عين-ترما-بالغوطة-الشرقية.mp4 مشاهد من اشتباكات الجيش السوري مع المجموعات المسلحة غرب وادي عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق. واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق وسيطر على عد… print المصدر : الاعلام الحربي