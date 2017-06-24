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بالفيديو ـ سيطرة الجيش السوري على كتل ابنية غرب وادي عين ترما بالغوطة الشرقية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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مشاهد من اشتباكات الجيش السوري مع المجموعات المسلحة غرب وادي عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق. واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق وسيطر على عد…

 

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المصدر : الاعلام الحربي

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