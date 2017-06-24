بالفيديو ـ سيطرة الجيش السوري على كتل ابنية غرب وادي عين ترما بالغوطة الشرقية

مشاهد من اشتباكات الجيش السوري مع المجموعات المسلحة غرب وادي عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق. واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق وسيطر على عد…

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المصدر : الاعلام الحربي