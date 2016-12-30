بالفيديو ـ شاب ألماني ينفذ مقلب بصديقه بالمنشار الكهربائي

قرر شاب ألماني أن ينفذ مقلب المنشار في صديقه الذي غط في نوم عميق على أريكة داخل السيارة، لكنه كاد أن يبتر يد صديقه.

كان الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما، يقضي إجازة الكريسماس مع أربعة أصدقاء له في بلدة ويكدي شمالي ألمانيا، حيث غط في النوم على الأريكة حتى الصباح، وفجأة قرر صديقه أن يوقظه بطريقته الخاصة، حيث استخدم منشارًا كهربائيًا لإنجاز المهمة، وحاول تقليد مقطع فيديو انتشر في العام الماضي.

حيث استيقظ الشاب على صوت المنشار فزعًا محاولا إبعاده عنه، ما أدى إلى إصابته بجروح في إحدى يديه، نقل على إثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة، بينما عولج أصدقاؤه من الصدمة التي أصيبوا بها جراء الحادث.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال ناطق باسم الشرطة إن الضحية كان خائفًا للغاية لدرجة أنه حاول إبعاد المنشار عنه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجراح بالغة في يده اليسرى، مضيفا: “على الرغم من أن التحقيقات أظهرت بأن صديق الضحية لم يكن ينوي إلحاق الأذى بصديقه، غير أنه قد يواجه تهمة تعريض حياة صديقه للخطر”.

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المصدر : NBN