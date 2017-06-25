بالفيديو ـ شاحنة تفقد نصفها العلوي في مشهد مروع .. بسبب جسر !

فقدت إحدى الشاحنات نصفها العلوي بالكامل أثناء المرور أسفل جسر على أحد الطرق السريعة في أوستراليا، فسبّب ذلك تطاير الحطام على طول الطريق.

وكانت الشاحنة تسير على طريق ميتشل السريع، في مدينة برث في غرب اوستراليا، محملة بآلات ثقيلة.

ومع اقتراب الشاحنة من الجسر، اتضح أن ارتفاعها لم يكن يسمح لها بالعبور تحته، ولذلك اصطدمت بالجسر وتطاير حطامها في كل مكان.

وقال أحد شهود العيان أنه لاحظ قبل تحطمها بلحظات أن سائقها على وشك الوقوع في ورطة، وأن ارتفاع الشاحنة لن يمكنه من العبور بسلام دون إحداث خسائر.

وقد صوّرأحد السائقين الذين كانوا على بعد أمتار قليلة الحادثن وتوّقع أنّ يكون السائق يقود بسرعة حوالي 80 كم/ساعة.

واضطر سائق السيارة التي كانت تسير خلف الشاحنة إلى السير بين الحطام المتناثر و بين الغبار الذي سببه الحادث.

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المصدر : NBN