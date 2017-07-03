بالفيديو ـ شاهدوا الحجر الأسود داخل الكعبة المشرفة عن قرب !

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يرصد عن قرب الحجر الأسود داخل الكعبة المشرفة.

وأظهر المقطع اقتراب الكاميرا من الحجر وإظهاره بشكل رائع وغير مسبوق، حيث بيَّن شكله البيضاوي ولونه الأسود المائل إلى الحمرة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، محتفين به، تقديراً لمكانة الحجر الأسود في قلوب المسلمين.

يذكر أن الحجاج والمعتمرون والزوار يتسابقون على تقبيل الحجر الأسود، امتثالاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويعد الحجر نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة للحفاظ عليه.

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المصدر : NBN