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بالفيديو ـ شاهد ماذا فعلت امرأة اتهمها زوجها بأنها مهملة

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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قامت امرأة بتصوير ما تفعله يوميًا في منزلها، بعد أن عاتبها زوجها بأنها لا تفعل شيئا.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي توثق كل شيء تفعله في منزلها، بعد أن عاتبها زوجها، حيث راحت طفلتهم بإفساد كل شيء تفعله والدتها، وظهرت وهي ترمى الملابس في الأرض أثناء قيام والدتها بطيها، وسكب الطعام على الأرض.قامت امرأة بتصوير ما تفعله يوميًا في منزلها، بعد أن عاتبها زوجها بأنها لا تفعل شيئا. أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي توثق كل شيء تفعله في منزلها، بعد أن عاتبها زوجها، حيث راحت طفلتهم بإفساد كل شيء تفعله والدتها، وظهرت وهي ترمى الملابس في الأرض أثناء قيام والدتها بطيها، وسكب الطعام على الأرض.

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المصدر : وكالات

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